Zwemfinales: Bisnummer Titmus, titel niet genoeg voor Milak, toch goud voor Ledecky

De 200m vlinderslag bij de mannen was een pak minder spannend. Even leek de Italiaan Federico Burdisso voor een verrassing van formaat te zorgen door halverwege mee te kunnen met de Hongaarse wereldrecordhouder Kristof Milak.

Maar in de tweede helft van de wedstrijd sloeg de turbo van Milak helemaal aan. Hij zwom uiteindelijk nog meer dan twee seconden weg van zijn tegenstanders. Zijn 1'51"25 is goed voor een olympisch record, maar de Hongaar wilde zijn wereldrecord (1'50"73) verbeteren en was zichtbaar ontgoocheld met zijn winnende tijd.

De Japanner Tomuru tikte in 1'53"73 aan als tweede, Burdisso stortte volledig in in de laatste rechte lijn, maar werd toch nog derde in 1'54"45.