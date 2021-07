De sterkte van 3x3: "Kort, aantrekkelijk voor tv en weinig regels"

"Het format kan nog groeien. Iedereen die me erover aanspreekt is superenthousiast. Iedereen kijkt er graag naar. Er zijn in 3x3 ook niet zoveel regels. In basketbal heb je dat wel. Maar van 3x3 hoef je er niet zoveel van te kennen om te kunnen volgen. Dat is de sterkte van 3x3."

"Ik zat in de atletencommissie toen in 2015 beslist werd welke weg ze zouden uitgaan met 3x3. Er was destijds heel wat scepsis bij traditionele basketballers, maar dit zijn de formats van de toekomst: kort en aantrekkelijk voor televisie. De aandachtsspanne van de jeugd wordt almaar korter. Dit werkt gewoon", weet Van Den Spiegel.

Voor de start van de Olympische Spelen was 3x3 iets voor de liefhebbers, maar de Belgische mannen hebben dankzij hun sterke prestaties de harten van het brede publiek gewonnen. Iedereen lijkt plots fan van 3x3, dat in Tokio voor het eerst een olympische sport is.

"3x3 ontwikkelt zich nog en het niveau zal alleen nog stijgen"

Ook Tomas Van Den Spiegel heeft al genoten van de 3x3 Belgian Lions in Tokio. "Het is een fantastisch verhaal. Die jongens zijn de voorbije maanden in een soort flow geraakt, want eerlijk gezegd is het een beetje onverwacht dat ze erbij zijn op de Olympische Spelen", weet Van Den Spiegel.

In welke mate verschilt 3x3 van het traditionele 5x5? "Het is een heel ander gegeven. Het is als volleybal en beachvolleybal. 3x3 is een sport die zich nog ontwikkelt en het niveau zal de komende jaren alleen nog maar stijgen", denkt Van Den Spiegel.

"3x3 is zeer specifiek. Ik zou daar met mijn lengte (2,14m, red) niks kunnen lopen doen. Je moet eigenlijk drie jongens hebben van 1,95m à 2,05m die snel op de voeten zijn, kunnen verdedigen en kunnen shotten. Het is veel completer en het is ook een heel andere soort inspanning. Het is survival of the fittest."

"Het is een ander type speler dat daar goed in is, al zouden topbasketballers dat ook wel kunnen als ze zich er op zouden toeleggen. En het is ook niet zo dat wanneer je een half gebuisde 5x5-speler bent dat je geen wereldtopper kunt zijn in 3x3."