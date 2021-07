IJzersterke Letten beletten 3x3 Lions de weg naar de finale

11:55 11 uur 55. Herbekijk de halve finale van de 3x3 Belgian Lions tegen Letland. Herbekijk de halve finale van de 3x3 Belgian Lions tegen Letland

11:54 11 uur 54. Einde verhaal. Lasmanis bezorgt Letland een plek in de finale met nog een heel knap shot. Ze nemen het straks op in de finale tegen het Russisch Olympisch Comité (ROC). Straks spelen onze Belgian Lions voor het brons tegen topland Servië. Die wedstrijd staat om 14.15u op het programma.

11:53 11 uur 53. Letland is helemaal los naar het einde toe, en klopt België met 21-8.

11:52 11 uur 52. Lasmanis met een bom! Hij doet er nog een knappe 2-punter bovenop. Onze landgenoten zullen moeten strijden voor een bronzen plak.

11:51 11 uur 51. De achterstand loopt op naar 6 punten (8-14). Wat zit er nog in de tank van de Belgian Lions?

11:50 11 uur 50. Moedige Lions krijgen de kloof met Letand niet gedicht.

11:49 11 uur 49. Time-out. Even bijtanken. We zijn halfweg en Letland lijkt op weg naar de finale. De Lions missen net te veel onder de ring om deze partij in evenwicht te houden.

11:48 11 uur 48. Vervoort maakt indruk! 7-10! Wat een geweldige partij is Thibaut Vervoort opnieuw aan het spelen. Hij pakt uit met een geweldige schijnbeweging en verkleint de kloof weer een stukje.

11:47 11 uur 47. Letland loopt al snel uit tegen de 3x3 Belgian Lions.

11:44 11 uur 44. Eerste 3 minuten zitten erop, Letten staan voor. Het tempo ligt hoog en Letland heeft een voorsprong van 4 punten beet (5-9). De Red Lions hebben dringend een score nodig.

11:43 11 uur 43. De wedstrijd ligt heel vaak stil, het gaat er zeer fysiek aan toe. Letland neemt even een kleine voorsprong: 3-5.

11:42 11 uur 42. Geweldig blockshot van Vervoort.

11:40 11 uur 40. Bogaerts maakt een fout op Lasmanis die ook nog scoorde: 2-2. Lasmanis is overigens topschutter op dit toernooi.

11:38 11 uur 38. We zijn eraan begonnen! De eerste 2-punter van Vervoort is meteen raak! Ideaal om op deze manier eraan te beginnen.

11:37 11 uur 37. De Belgian Lions lopen een voor een het terrein op. Schrijven ze een (nog indrukwekkender) sprookje en staan ze straks in een olympische finale? Letland is wel een uitstekende ploeg, de nummer 4 van de wereld. Met sterspeler Nauris Miezis.

11:30 11 uur 30. Nog een finale voor Rusland. Ook bij de vrouwen gaan de Russen naar de finale in de 3x3. Ze verslaan China met 21-14. Over enkele ogenblikken is het aan onze Belgian Lions!

11:02 11 uur 02. Met de uitschakeling van de Serviërs zit de 2e halve finale in het 3x3 erop. Een uurtje geleden plaatsten bij de vrouwen de Verenigde Staten zich al voor de finale met 18-16 tegen Frankrijk. Nu zijn opnieuw de dames aan de beurt met Rusland-China. Nadien maken we ons op voor België-Letland (11u40). Na de middag breekt dan de strijd los om de medailles. Onze landgenoten komen eventueel in actie om 14u15 voor brons tegen Servië, maar hopelijk moeten we nog even wachten tot 15u25. Dan is er de grote finale tegen Rusland.

