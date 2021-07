Allegri wees Real Madrid af voor tweede ambtstermijn bij Juventus

Na een teleurstellende vierde plaats in de competitie klopte Juventus aan bij succescoach Allegri, die de Oude Dame naar vijf opeenvolgende titels in de Serie A had geleid.

Maar Allegri had ook bij Real Madrid aan de zijlijn kunnen staan. Hij had een aanbod op zak van De Koninklijke, voordat Carlo Ancelotti er werd aangesteld als hoofdcoach.

"Ik moet Real Madrid en zijn voorzitter bedanken voor de kans die mij is gegeven. Ik heb erover nagedacht en voor Juventus gekozen", vertelde hij in een persconferentie. "Het was een gebaar van liefde voor een club die me veel heeft gegeven en die ik met veel plezier coach."



Juventus-voorzitter is in elk geval blij dat Agnelli opnieuw voor zijn club koos. "Het doel is om in maart nog voor elke mogelijke trofee te kunnen spelen, daarna zien we wel. Max is de coach van Juventus voor de komende vier jaar, hij heeft wat nodig is om een nieuw, spannend hoofdstuk te schrijven voor de club."