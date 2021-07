Gewichthefster Nina Sterckx bij Taxi Élodie: "Heb één nachtmerrie gehad"

Met een vijfde plek mag Nina Sterckx tevreden terugkijken op haar eerste deelname aan de Spelen. Toch was de voorbereiding richting Tokio allesbehalve makkelijk. Sterckx moest 10 kilo afvallen op 4 maand tijd om klaar te raken voor de Spelen. “Het was heel hard”, zegt Sterckx.

“Normaalgezien moet je als gewichtheffer heel veel eten, maar als je zoveel moet afvallen… Mentaal is het verschrikkelijk. Je moet elke ochtend op die weegschaal gaan staan. Dat bepaalt dan eigenlijk al je humeur voor de rest van de dag. Als je ziet dat je gewicht omhoog is gegaan, ben je nadien slechtgezind."

Had Sterckx had dan niet moeilijk om dat strenge dieet vol te houden? "Ik heb één nachtmerrie gehad", is de gewichthefster eerlijk. "Ik was opgestaan en eten bij McDonald’s gaan halen. Ik ben dat beginnen eten en dacht: “Fuck, wat heb ik gedaan?” Maar dat was gewoon een droom, ik heb dat niet echt gedaan. Dus dat is oké."

"Maar nee, eigenlijk moet ik zeggen dat ik er bij andere keren dat ik moest afvallen het er moeilijker mee had. Ik heb deze keer geen enkele keer moeite gehad om me in te houden. Ook omdat ik wist dat het voor de Olympische Spelen was. Je weet dat er een einddatum aan is."