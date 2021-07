Van Riel klaar voor triatlon: "Voorbereiding verliep perfect, nu moet het er uitkomen"

Om de hete omstandigheden toch al wat gewoon te worden, besloot Van Riel al een tijdje geleden af te zakken richting Tokio: "Ik ben nu 11 dagen in Japen en ik heb me toch al wat kunnen aanpassen aan de omstandigheden. Ik voel me er helemaal klaar voor, de hitte is geen groot probleem meer."

"De afgelopen maanden heb ik me helemaal kunnen voorbereiden zoals ik wilde. Ik kan mezelf helemaal niets verwijten. De begeleiding door Team Belgium en de federatie verloopt ook echt perfect."

Van Riel behaalde al een heel pak fraaie ereplaatsen, is het dan nu tijd om te oogsten? "In het zwemmen en het fietsen hoor ik bij de wereldtop en ook in het lopen presteer ik steeds beter. Mijn bronzen medaille die ik vorige maand haalde in de World Triathlon Series in Leeds geeft veel vertrouwen."

Door een positieve coronatest zal Jelle Geens ontbreken tijdens de individuele triatlon: "Ik vind het bijzonder erg voor hem. We hebben allemaal zoveel opofferingen gemaakt om hier te kunnen staan. Gelukkig neemt hij het wel erg goed op. We gaan er alles aan doen om Jelle in de mixed relay toch nog een kans te geven op een goed resultaat."