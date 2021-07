De Belgische medaillekandidaten van de Spelen: onze 10 grootste kanshebbers op eremetaal

5 topkandidaten op een medaille

Nafi Thiam (Zevenkamp)

Als Thiam haar beste niveau benadert, houdt niemand haar van goud in Tokio. En naar eigen zeggen is ze nu nog veel sterker dan 5 jaar geleden. Dat belooft…

Het was een zeldzaam accident de parcours. Toen speelde een elleboogblessure haar te veel parten - een euvel dat ondertussen verholpen is. Thiam bewees haar prima vormpeil door met een Belgisch record het EK 5-kamp indoor te winnen.

Queen Nafi heerst nog altijd over de zevenkamp. De nederlaag tegen Katarina Johnson-Thompson op het WK van 2019 heeft daar geen verandering in gebracht.

Wout van Aert en Remco Evenepoel (Wielrennen)

Twee fenomenen in één selectie. Terwijl Greg Van Avermaet naar Rio trok als outsider, zijn Wout van Aert en Remco Evenepoel de favorieten.

Zeker die eerste verkeert in de vorm van zijn leven na 3 ritzeges in de Tour. Sprinten, klimmen, tijdrijden,... Er is niks wat hij niet kan - Van Aert is de meest veelzijdige renner in het peloton. Zeker in de wegrit is hij dé te kloppen man als hij de zware Mikuni Pass overleeft. De tijdrit ligt de Belgische kampioen wellicht iets minder.

Evenepoel droomt al jaren van een medaille op de Spelen. En als het Brussels Ketje iets in zijn hoofd gestoken heeft... In de Giro haalde hij nog niet zijn topniveau, twee maanden later is het raden naar zijn vormpeil. Misschien kan Evenepoel profiteren van de underdogrol in de wegrit of uitpakken met een stunt tegen de klok.