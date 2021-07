Van 15-jarig toptalent tot een rechtenstudente: een portret van Team Belgym

Elegant competitiebeest Jutta Verkest

Het eerste grote optreden van Jutta Verkest kwam er in april van dit jaar op de Europese kampioenschappen in Bazel, Zwitserland. Na een voetblessure van Nina Derwael ging Verkest mee als derde reserve.

Wanneer ze niet in de turnzaal te vinden is , studeert ze wetenschappen. Dat doet ze onder het goedkeurend oog van haar vader die tevens haar grootste supporter is. Geen turnmeeting laat hij aan zich voorbij gaan, zelfs niet aan de andere kant van de wereld.

Keerbergse sportbelofte Lisa Vaelen

Haar favoriete toestel is de grondoefening, maar ook de brug met ongelijke leggers is een kolfje naar haar hand. Op dat laatste toestel veroverde ze in juni brons op de World Challenge Cup in Osijek. Ook een mooie zevende plek op de balk zorgde voor een goed gevoel op het vliegtuig richting Tokio.

Maellyse Brassart, de tweetalige rechtenstudente

Daar belandt ze nu in de zevende hemel. Niet enkel door de 5e plek in de landenkwalificaties, ook door het land waarin ze verblijft. Maellyse Brassart is verzot op sushi. Zou ze haar buik al rond gegeten hebben in Japan?

Het had niet veel gescheeld of Brassart stond niet op de Spelen in Tokio. Vorig jaar twijfelde ze om te stoppen na de Spelen in 2020, maar door het jaar uitstel bleef ze turnen. Ze stapte op het vliegtuig richting Japan en dat bleek de goede keuze te zijn.

Dat doet ze om trouw te blijven aan haar Brusselse roots. Brassart is geboren in Woluwe, maar traint in Gent. Zich focussen op één toestel doet ze liever niet, want ze is een allround turnster.

Maellyse Brassart behoort met haar 20 jaar op de teller al tot de "oudere" gymnastes van het kwartet. Ze is student rechten, een richting die ze volgt in een tweetalig programma.

Wereldtopper en shopaholic Nina Derwael

Met een monsterscore van 15.366 plaatste Nina Derwael zich als beste gymnaste voor de finale van de brug met ongelijke leggers. Een toestel dat de oudste atlete van het kwartet al jaren domineert.

Haar palmares is al rijkelijk gevuld: Europees kampioene in 2017 en 2018, Wereldkampioene in 2018 en 2019. De brug met ongelijke leggers kent geen geheimen meer voor Derwael.

Een drukke sportcarrière is moeilijk te combineren met voltijdse studies. Daarom neemt de wereldkampioene slechts enkele vakken per semester op van haar studie Event- en Projectmanagement aan de Arteveldehogeschool in Gent. Wanneer ze niet achter de boeken of in de turnzaal zit, is shopaholic Derwael te vinden in de winkelstraten.

Niet alleen de passie voor turnen stroomt in het bloed van Derwael, ze is ook voetbalfan. Vroeger had ze zelfs een abonnement bij STVV. Het is dan ook geen verrassing dat haar vriend Siemen Voet - actief bij PEC Zwolle - uit de voetbalwereld komt.