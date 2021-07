Openingsceremonie lokt minste aantal Amerikaanse kijkers in 33 jaar

16,7 miljoen Amerikanen stemden vrijdag in op de Amerikaanse zender NBC om de openingsceremonie van de Spelen mee te pikken. Dat is opvallend minder dan de vorige edities van de Spelen. In Rio keken nog 26,5 miljoen mensen naar de ceremonie.

Met Tokio 13 uur voorsprong op de Amerikaanse oostkust, zond NBC de ceremonie voor het eerst live uit in de ochtend, om 06:55 uur plaatselijke tijd. De opgenomen primetime-uitzending van NBC begon om 19.30 uur.



Wat wel opvallend is, is de manier waarop de Amerikaanse kijker keek. Het

streamingpubliek op die platforms groeide met 76% ten opzichte van de

openingsceremonie van de Winterspelen in PyeongChang in 2018 en met 72% ten opzichte van de opener 5 jaar geleden in Rio.