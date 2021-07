De vlam brandt: 1.800 drones, Osaka en Belgische delegatie schitteren in openingsceremonie

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar de Olympische Spelen kunnen eindelijk van start gaan. De openingsceremonie - in een nagenoeg leeg stadion - luidde het officiële begin in. Tennisster Naomi Osaka stak de vlam aan en tijdens de show waren het vooral de drones die adembenemend waren.

22 Belgische atleten genieten van de ceremonie

De Belgen moesten tijdens de traditionele atletenparade lang wachten op hun beurt. Er werd gewerkt volgens het Japanse alfabet en zo kwamen de Belgen pas als 165e land het stadion in. Olympisch kampioene Nafi Thiam en hockeyspeler Felix Denayer voerden de selectie aan. Die was eerder beperkt want alleen atleten die al in het olympische dorp verbleven, mochten gaan. Waren er zo bij: skateboarders Lore Bruggeman en Axel Cruysberghs, eventingruitster Lara de Liedekerke, badmintonster Lianne Tan, boogschutter Jarno De Smedt, kajakker Gabriel De Coster en het vrouwenbasketbalteam met Julie Allemand, Marjorie Carpréaux, Antonia Delaere, Kyara Linskens, Billie Massey, Emma Meesseman, Hanne Mestdagh, Kim Mestdagh, Heleen Nauwelaers, Jana Raman, Julie Vanloo en Ann Wauters. De vlaggendragers mochten wel iemand uitnodigen en zo was er ook nog plaats voor Red Lions Tom Boon en Gus Meurmans en hordeloopster Hanne Claes. Ook enkele coaches en delegatieleider Olav Spahl wandelden mee. De Belgen zagen er piekfijn uit. De vrouwen droegen outfits van Caroline Biss, de mannen van Scabal.

Sobere ceremonie staat in het teken van verbondenheid

Naast de atletenparade is er doorgaans ook plaats voor toeters en bellen, maar die bleven in Tokio al bij al beperkt. De ingetogenheid had uiteraard alles te maken met de coronapandemie die het afgelopen anderhalf jaar wereldwijd heel wat slachtoffers heeft geëist. Zo werden alle hulpverleners in de bloemetjes gezet en was er een moment van stilte. Aan het begin van de ceremonie was er ook een choreografie die symbool stond voor alle atleten die in moeilijke omstandigheden waren blijven trainen. Maar IOC-voorzitter Thomas Bach wou de start van de Spelen toch vooral zien als een moment van hoop. Ook de olympische eed werd aangepast en de atleten zweren nu ook te staan voor inclusie en gelijkheid en tegen discriminatie. Na een ingetogen ceremonie was het tennisster Naomi Osaka die de vlam mocht aansteken.

Drones, geoliede man en levende pictogrammen zorgen voor show

Hier en daar was er uiteraard wel tijd voor wat spektakel. Een van de hoogtepunten was een show met maar liefst 1.824 drones. Die vormden eerst het logo van de Spelen in Tokio en daarna een wereldbol. Een technisch hoogstandje. Ook op het einde van de ceremonie was er nog een visueel spektakel. Drie artiesten vormden in een choreografie de icoontjes van 50 sporten. Die iconen werden oorspronkelijk bedacht in Japan. Tot slot was er ook nog een opvallend moment tijdens de parade. Pita Taufatofua uit Tonga stal andermaal de show met zijn lijf vol kokosolie. De atleet uit Tonga deed dat ook al in Rio in 2016 en tijdens de Winterspelen in 2018.