Geen finale voor Axel Cruysberghs, de 1e Belgische skateboarder ooit op de OS

Skateboarder Axel Cruysberghs heeft zich vandaag op de Olympische Spelen in Tokio niet kunnen plaatsen voor de finale in de streetcompetitie. Cruysberghs eindigde in de kwalificaties met een totaal van 24.81 op de dertiende plaats. Alleen de beste 8 skateboarders van de kwalificaties veroverden een ticket voor de medaillestrijd, die volgt omstreeks 5.25 uur Belgische tijd. Cruysberghs kreeg voor zijn eerste run een score van 6.52, zijn tweede run leverde 7.00 op. Nadien kreeg hij nog 5.15 en 6.14 voor twee van zijn 'tricks'. Bij zijn andere drie 'tricks' kreeg hij geen punten. De Fransman Aurélien Giraud (35.88) zette de beste prestatie van de finale neer.

Herbekijk de runs van Axel Cruysberghs:

Heat 1: Er zat muziek in Jagger Eaton

Eaton Jagger, Milou Vincent, Papa Mickey, Filipe Gustavo en Gonzalez Ortiz Luis Jhancarlos gingen de geschiedenisboeken in als eerste skateboarders ooit op de Olympische Spelen. Eaton Jagger zette meteen de toon. De Amerikaan schreef de eerste heat op zijn naam met een totaalscore van 35.07 punten. Net zoals vele andere skaters op de Spelen hield hij zijn oortjes in, maar hij vond duidelijk wél de juiste beats om naar de finale te rollen.



Heat 1 Eaton Jagger Verenigde Staten 35.07 Milou Vincent Frankrijk 34.36 Papa Mickey Canada 30.39 Filipe Gustavo Brazilië 24.75 Gonzalez Ortiz Luis Jhancarlos Colombia 23.57

Heat 2: Hoefler laat duo thuis-skaters achter zich

In de tweede heat was Kelvin Hoefler (34.69) een maatje te groot voor de Japanners Yuto Horigome (33.75) en Sora Shirai (31.52). De Braziliaan palmt in het totaalklassement zo ook de 4e plek in.

Heat 2 Hoefler Kelvin Brazilië 34.69 Horigome Yuto Japan 33.75 Shirai Sora Japan 31.52 Ilardi Jake Verenigde Staten 29.03 O'Neill Shane Australië 19.52

Heat 3: Huston, do we have a problem?

Nyjah Huston (34,87) zette zijn favorietenrol niet meteen kracht bij in de derde heat. De Amerikaanse skate-sensatie moest de Fransman Aurelien Giraud (35.88) voor zich dulden. In het totaalklassement staat hij wel 3e. Kan hij in de finale wel triomferen?

Heat 3 Giraud Aurelien Frankrijk 35,88 Huston Nyjah Verenigde Staten 34,87 Valjalo Brandon Zuid-Afrika 16,41 Santiago Manny Puerto Rico 5,45 Matt Berger Canada 4,02

Heat 4: Cruysberghs niet naar de finale

Cruysberghs kreeg voor zijn eerste run een score van 6.52, zijn tweede run leverde 7.00 op. Nadien kreeg hij nog 5.15 en 6.14 voor twee van zijn 'tricks'. Bij zijn andere drie 'tricks' kreeg hij geen punten. Dit was niet genoeg om door te stoten naar de finale. Onze landgenoot sloot zijn wedstrijd wel af met een knappe frontslide flip.

Heat 4 Caro Narvaez Angelo Peru 32,93 Ribeiro Gustavo Portugal 32,66 Vianna Giovanni Brazilië 28,15 Cruysberghs Axel België 24,81 Aoki Yukito Japan 18,60



