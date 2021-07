Rusland wil ontgoochelend EK doorspoelen met Valeri Karpin

Na het EK van 2016 ging Stanislav Tsjertsjesov aan de slag bij Rusland. Op het WK van 2018 in eigen land schopte hij het met Rusland tot in de kwartfinales, op het voorbije EK was Rusland slechts een figurant.

Het overleefde de groepsfase met België, Denemarken en Finland niet. Tsjertsjesov werd op straat gezet en wordt opgevolgd door Valeri Karpin, die de Russen naar het WK van 2022 moet loodsen.

Opvallend: Karpin tekent slechts tot 31 december 2021, maar de verbintenis kan verlengd worden. De voormalige middenvelder speelde zelf 70 keer voor Rusland en stond afgelopen seizoen aan het roer bij Rostov.