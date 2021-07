Zeiler Wannes Van Laer met coach Evi Van Acker: "Ik wil beter doen dan Rio"

34e in Londen en 17e in Rio. Wannes Van Laer heeft wel wat ervaring op de Spelen. Al hing zijn selectie voor Tokio wel aan een zijden draadje. "Het is zowat de langste selectieprocedure ooit geweest, denk ik", vertelt de 36-jarige Van Laer.

"Het is begonnen in de zomer van 2018 en het is pas een paar weken geleden geëindigd. Het was wel heel spannend. Ik wist dat er na de kwalificatie in april nog een klein kansje was. We zijn gewoon blijven trainen alsof ik naar de Spelen zou gaan. Uiteindelijk is het ook zo uitgedraaid. Het was nagelbijten tot het einde."

Toch wil Van Laer in de Laser-klasse geen cijfer plakken op de plek waar hij op mikt. "Ik wil liefst beter doen dan Rio. Als het is om hetzelfde te doen, dan had ik even goed thuis kunnen blijven. Ik moet gewoon zorgen dat ik elke dag kapot ben en alles gegeven heb. Dan zien we op het einde van de week wel waar ik uitkom."