Nina Sterckx (18) wil goede vorm tonen: "Olympisch diploma zou geweldig zijn"

De voorbije maanden etaleerde Nina Sterckx haar goede voor door onder meer brons op het EK en zilver op het WK voor min 20-jarigen te behalen. Die goede vorm wil ze op zaterdag ook tonen op de Olympische Spelen.

"De trainingen zijn de laatste tijd goed gegaan", laat ze weten. "Mijn coaches en ik zijn tevreden over hoe alles is verlopen. Hopelijk kan ik een hele goede wedstrijd neerzetten."

"Eigenlijk ben ik hier in de eerste plaats om ervaring op te doen want initieel was het doel in Parijs mee te doen en daar mooi te presteren. Mocht ik uiteindelijk toch in de top acht geraken, een olympisch diploma halen, dat zou geweldig zijn", is Sterckx ambitieus, maar realistisch.