Christian Eriksen mag niet voetballen in Italië met defibrillator

De regels in Italië zijn streng: "Alleen wanneer de defibrillator verwijderd wordt en een specialist kan aantonen dat het lichamelijk opnieuw goed gaat met Eriksen, kan hij opnieuw voor Inter spelen", zei Francesco Braconaro, lid van het wetenschappelijk comité bij de Italiaanse voetbalbond (FIGC), op de Italiaanse radiozender Kiss Kiss.

Eriksen staat nog tot 2024 onder contract, maar mag dus niet met een defibrillator voetballen in de Italiaanse competitie. Daar gelden strengere regels dan in andere Europese landen. In de Nederlandse Eredivisie speelt Daley Blind bijvoorbeeld wel met een defibrillator.



Christian Eriksen kreeg een defibrillator geïmplanteerd, nadat hij op het EK een hartstilstand had gekregen in de groepsmatch tegen Finland. De spelmaker moest gereanimeerd worden.

Begin deze maand liet de nieuwe Inter-coach Simone Inzaghi nog optekenen dat hij hoopt op een terugkeer van Eriksen. "Hij moet op dit moment enkel maar aan rusten denken", zei Inzaghi op zijn eerste persconferentie.

"Ik rekende op hem, maar ik besef dat hij tijd zal nodig hebben. Eens hij uitgerust is en terugkeert naar Inter, zal ik hem als trainer met open armen opwachten."