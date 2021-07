Van Aert verkent olympisch parcours: "Als ik over Mikuni Pass raak, kan er heel veel"

Wout van Aert ging verkennen op zijn tijdritfiets. "De zwaardere delen van de wegrit ga ik morgen pas verkennen. De tijdrit heb ik nu verkend en die is enorm lastig, maar het moet me wel liggen. Het is echt op de kracht. Behalve een strook is het allemaal lopend bergop."

"De wegrit zal heel zwaar zijn maar met de benen waarmee ik uit de Tour kom, zou het stom zijn om op voorhand al iets te kiezen. Ik denk dat het haalbaar is om twee keer op topniveau te zijn. We richten ons eerst op zaterdag om dan zo goed mogelijk te herstellen om woensdag nog eens te knallen."

Over zijn Tour gesproken, verkeert Van Aert in zijn beste conditie ooit? "Ik denk dat ik vorig jaar ook al heel goed was. Ik denk dat het vergelijkbaar is."

Heeft hij last van decompressie na de Tour? "Een beetje wel. Maar het was wel goed om zo snel te vertrekken. Het is jammer dat ik niet echt heb kunnen genieten van die zeges van afgelopen week, maar zo focus je wel meteen op die Spelen. Ik maak meteen die klik."