Op zoek naar eerherstel: kan Hein Vanhaezebrouck nog eens toveren met KAA Gent?

Vóór het seizoen waren de ambities torenhoog, maar al snel donderde het bestuur van KAA Gent vorig jaar van zijn roze wolk. Maar liefst vier trainers passeerden in de Ghelamco Arena: Jess Thorup, Wim De Decker, miscast Laszlo Bölöni en Hein Vanhaezebrouck. De voormalige kampioenstrainer van Gent staat ook dit seizoen voor de dugout. Als iemand de Ghelamco Arena kan laten dromen... Het is een beetje van moeten, want een seizoen zoals het vorige kan niet opnieuw. Toen ging Gent roemloos onderuit in Europa en de beker en haalde het pas op de slotspeeldag een troostticket voor de Conference League via play-off 2.

Nicolas Lombaerts en Danijel Milicevic vervoegen dit seizoen de staff van Hein Vanhaezebrouck.

Quasi de volledige trainersstaf onderging een transformatie. Oude bekenden Nicolas Lombaerts en Danijel Milicevic zijn de assistenten van HVH. En ook op het veld greep Gent naar een een beproefd succes: spelers die de Belgische competitie kennen. Met Gianni Bruno, Anrew Hjulsager en Julien De Sart arriveerden spelers die bij middenmotors het mooie weer maakten.

Maar wie gaat voor de goals zorgen bij Gent? Topschutter Roman Yaremchuk staat op vertrekken. Vakoun Issouf Bayo en Gianni Bruno moeten zich nog bewijzen als eerste keuze bij een topclub.

Grootste versterking: Andrew Hjulsager

De concurrentieslag op het Gentse middenveld wordt enorm. Owusu, De Sart, Marreh, Vadis, Kums, Bezoes en ook nog Hjulsager... Die laatste moet de manschappen van Vanhaebrouck een creativiteisinjectie geven. Vorig jaar kende de Deen een uitstekend seizoen bij KV Oostende met 6 goals en 11 assists. Het zorgde ook voor interesse van Anderlecht, maar Gent won de concurrentieslag.

Hjulsager moet voor creativiteit zorgen bij de Buffalo's.

Inkomend Joseph Okumu Elfsborg Gianni Bruno Zulte Waregem Andrew Hjulsager KV Oostende Christopher Operi Châteauroux Julien De Sart KV Kortrijk Louis Fortin Standard Franko Andrijasevic Rijeka (terug van huur) Jordan Botaka Charleroi (terug van huur) Vakoun Issouf Bayo Celtic Uitgaand Tim Kleindienst Heidenheim Brecht Dejaegere Toulouse Igor Plastun Ludogorets Eric Smith St.Pauli Giorgi Kvilitaia APOEL Nicosia Colin Coosemans Anderlecht Niklas Dorsch Augsburg

Resultaten in voorbereiding

Dikkelvenne - KAA Gent: 2-3

KAA Gent - Seraing: 0-1

Feyenoord - KAA Gent: 1-1

FC Utrecht - KAA Gent: 3-0

Sparta Rotterdam - KAA Gent: 3-3

LOSC Lille - KAA Gent: 0-1



Opvallendste quote uit de voorbereiding

Voorzitter Ivan De Witte over de kritiek vorig seizoen “Mijn levensmotto blijft overeind: doe nooit aan anderen, wat je niet wilt wat anderen jou zouden aandoen. Dat geldt voor iedereen. Het is goed dat iedereen dat respecteert”, aldus De Witte. “Er zijn zaken verschenen over mij, Michel en anderen. Als je dat omkeert, dan moet je toegeven dat je dit liever niet over je zelf hoort. Als je de pen vasthoudt, moet je nadenken of je dit ook zou willen horen. Dat hoort tot de ethiek van de journalisten. Hopelijk kunnen we dit motto dit seizoen ook hanteren: journalisten die bij elk woord dat ze schrijven, nadenken over de impact ervan.” (De Gentenaar, 15 juni 2021)

Verwachte basiself

Het oordeel van Boudeweel

Onze journalist Tom Boudeweel "KAA Gent mag na een bijzonder pover seizoen nog eens iets tonen. Het wordt afwachten of de ploeg meteen zal draaien. Veel zal ook afhangen van wie de vervanger van Yaremchuk wordt. Kan Bruno het ook op een niveau hoger dan Zulte Waregem en Cercle Brugge? Van Depoitre zal het niet meer komen, vrees ik. Ik ben ook benieuwd hoe Vanhaezebrouck zijn middenveld zal schikken."

Misschien kan Hein nog eens toveren en magie in de ploeg steken. Tom Boudeweel

"Het Gentse bestuur stelde zich alvast nederig op tijdens de persconferentie over het komende seizoen. Dat was overigens een bizarre ervaring. 8 minuten lang sabelden ze de pers neer omdat ze te kritisch waren geweest... (zie blokje opvallendste quote, red.) Ach, misschien kan Vanhaezebrouck dit seizoen nog eens toveren en magie in de ploeg steken. Dan is vorig jaar meteen vergeten."

