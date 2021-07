Emotionele Jakobsen na zege: "Dit is het einde van mijn revalidatie. Ik ben terug!"

Na de streep viel iedereen van de ploeg hem in de armen. Op het circuit van Zolder sprintte Jakobsen naar de zege, terwijl hij bijna exact één jaar geleden voor zijn leven vocht na een zware crash in de Ronde van Polen. Na heel wat operaties en een lange weg terug staat hij weer waar hij zo vaak stond: op het podium.

Even angstig in sprint

Jakobsen moest naast een fysieke ook een mentale drempel overwinnen. "Ik ben een jaar geleden heel hard gevallen. Dan is het altijd even spannend. Het moment dat Fernando Gaviria de sprint aan ging, moest ik een kant kiezen. Links was de meeste ruimte, dus koos ik daarvoor. Ik was toch een beetje angstig om weer de hekken in te gaan."

In de mixed-zone ging Jakobsen nog wat dieper in op zijn zege. "Ik moet een hoop mensen bedanken", begon hij. "Iederen van de medische staff, mijn familie, vrienden, de ploeg... Zonder hen zou ik hier niet geweest zijn."

Ik was toch een beetje angstig om weer de hekken in te gaan.

Tot slot kreeg Jakobsen de vraag of er veel symboliek in zijn zege schuilde, omdat die er kwam exact één dag na de winst van Dylan Groenewegen, die de crash in Polen veroorzaakte. "We zijn allebei een tijd out geweest en hebben een lastige periode achter de rug. Ik ben blij dat ik hier kan winnen. Maar het is zonde dat het allemaal heeft moeten plaatsvinden."