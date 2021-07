Boogschieten, hoe begin je daaraan? Boogsport Vlaanderen wijst je de weg

Jarno De Smedt beet vrijdagochtend de Belgische spits af op de spelen in Tokio. Nog voor de officiële openingsceremonie probeert de boogschutter een gunstige uitgangspositie te verwerven voor de eliminatierondes. Zin om in Jarno's voetsporen te treden? Zet dan hier je eerste stappen.

Stijn Waeijaert is sporttechnisch coördinator bij de federatie Boogsport Vlaanderen en neemt ons graag mee in de wereld van het boogschieten.

Introductie

"Boogschieten is een combinatie van kracht, precisie en concentratie. Na een eerste initiatie heb je de eerste knepen meteen onder de knie. Heb je de smaak te pakken en ga je vaker schieten, dan boek je al snel vooruitgang. Dat maakt het motiverend en leuk. Een grote aantrekkingskracht zit ook in het feit dat de sport inwerkt op onze oerinstincten."

Stijn Waeijaert tijdens een initiatie boogschieten

Welke disciplines bestaan er zoal? Waeijaert: "Er zijn twee grote boogtypes: recurve (die op de OS wordt gebruikt) en compound (of katrolboog).

We schieten niet enkel op doelen, er wordt ook aan field en aan 3D-schieten gedaan. Bij field richten we in een bos op doelen die op diverse afstanden staan opgesteld, bij 3D mikken we op namaakdieren. Andere disciplines zijn het staande- en liggende wipschieten waar er naar pluimpjes wordt geschoten."

"Een wedstrijd bestaat uit een kwalificatieronde waarin je je plaats afdwingt voor de eliminatieronde (de finales). Daarin neem je het op tegen een rechtstreekse tegenstander. De schutter die wint, gaat verder. Zo'n wedstrijd kan vaak een halve tot een hele dag duren."

3D boogschieten

Skills

Welke vaardigheden heb je nodig om een goede schutter te worden? Voor Stijn Waeijaert zijn er drie voorwaarden: "Je moet fysiek in orde zijn. Sterke en lenige schouders en een krachtige rug zijn onontbeerlijk. Daarnaast is boogschieten een enorm technische sport. Elk schot moet perfect zijn, en dus moet je je techniek voortdurend bijschaven. Blijven oefenen dus! In volle voorbereiding naar een belangrijke wedstrijd schiet je wel honderden pijlen per dag." Tenslotte is er het materiaal: "Dat moet tot in de puntjes afgesteld zijn', zegt Waeijaert. "De pees, het vizier, de handgreep van de boog... Om van de pijlen nog te zwijgen. Perfectionisme is daarom zeker een troef."

Jarno De Smedt met zijn recurveboog

Drempels

Al is boogschieten ruim bekend bij het brede publiek, toch is het niet de populairste sport. Waaraan ligt dat volgens Stijn Waeijaert? "Het is wel wat jammer, want eigenlijk is het een erg laagdrempelig sport. Je kan al starten met een paar stokken en wat touw. Wil je een boog aanschaffen, dan zijn er zeker voldoende betaalbare opties. Het grote probleem is dat weinig mensen weten waar ze kunnen boogschieten."

Waar starten?

Het beste leer je boogschieten in een club. Ervaren begeleiders staan je bij in de techniek en met het materiaal. Veel clubs organiseren ook initiatiedagen om te proeven van de sport. Op de website van Boogsport Vlaanderen vind je een overzicht van alle Vlaamse clubs. Schiet je op termijn wedstrijden en ben je hier goed in, dan kan je je laten scouten op een talentdag. Als je aan bepaalde criteria voldoet, kom je in de regiowerking. Van daaruit kan je zelfs doorgroeien naar deelname aan internationale wedstrijden en dus ook de Olympische Spelen. Alles is mogelijk!



