Parade van Pogacar: demarreren, eerbetoon voor Roglic en handtekening uitdelen

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) genoot bij de Tourstart in Chatou met volle teugen van zijn tweede eindzege op rij in de Ronde van Frankrijk. De 22-jarige Sloveen maakte er een ontspannen parade van.

Handtekening uitdelen aan Wout Poels

Wout Poels (Bahrein-Merida) moet in Parijs zijn bollentrui afstaan aan Tadej Pogacar. Het was dan ook zijn laatste kans om een mooi souvenir mee te nemen naar Nederland. Poels maakte van de gelegenheid gebruik om zijn laatste bollentrui wat waardevoller te maken met een handtekening van de Tourwinnaar van 2021 op.

Met 8 op een rij

He traditionele beeld op weg naar Parijs: de gele trui en zijn ploegmaats op één rij, met de handen op elkaars schouders. Maar zo eenvoudig is dat manoeuvre niet. Pogacar en zijn 7 kornuiten van Team UAE moesten toch vier keer proberen voor het goed in beeld was gebracht.

De demarrage van de dag

Bij Tadej Pogacar kan je wel aankloppen voor een grapje. De 22-jarige Sloveen deed even alsof hij weg demarreerde van zijn ploegmaats. Met een brede glimlach hield hij de pedalen even later weer stil.

De beslissing in het Bjerg-klassement

Mikkel Bjerg (Team UAE), de ploegmaat van Pogacar, kreeg de eer om als eerste boven te komen op het enige klimmetje van de dag. De puist van vierde categorie was meteen ook de laatste beklimming in deze Tour. De Deen moet er zelf om lachen en steekt zijn handen in de lucht. Heeft hij het Bjerg-klassement gewonnen?

Een eerbetoon voor Roglic