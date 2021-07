Jente Hauttekeete pakt met Belgisch U20-record EK-goud op tienkamp

Jente Hauttekeete totaliseerde in Tallinn 8.150 punten, een beste wereldjaarprestatie en de op drie na beste prestatie allertijden bij de U20.

Daarnaast stelde Hauttekete ook zijn eigen Belgisch U20-record nog wat scherper. Dat stond sinds vorige maand op zijn naam. Toen had Hauttekeete in Tenerife 8.034 punten, waarmee hij het vorige record van Thomas Van der Plaetsen met 265 punten bijstelde.



In Tallinn haalde hij het met een voorsprong van 138 punten op de Noord Sander Skotheim. Het brons ging naar de Fransman Téo Bastien.



Hauttekeete leidde ook al zaterdag na de eerste vijf proeven. Hij ging zondag op zijn elan voort en liet met 14"09 de beste tijd op de 110m horden optekenen. In het discuswerpen kwam hij tot 43,69m en in het polsstokspringen haalde hij 4,60m.

In het speerwerpen eindigde hij in een persoonlijk record van 54,28m op de 8e plaats, in de afsluitende 1.500m liet hij in 4'42"62 de 5e plaats noteren, waarmee hij meteen zeker was van de eindzege. De winst in die 1.500m ging naar landgenoot Jef Misplon, die de tienkamp met 6.054 punten en een 16e plaats afsloot.



Eerder dit jaar verbeterde Hauttekeete in Frankfurt al het 11 jaar oude wereldrecord U20 op de zevenkamp, met een totaal van 6.062 punten. Hij werd zo de eerste junior ooit die de kaap van 6.000 punten kon ronden.