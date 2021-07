Pogacar met bonus van 5'45" naar tijdrit: "Of ik me nog zorgen maak? Waarom dan?"

Tadej Pogacar nam er geen genoegen mee om zijn gele trui gewoon te verdedigen na zijn zege van gisteren. "Ik voelde mij weer goed, maar op de Tourmalet was het tempo toch al waanzinnig. Ik kon me alleen maar focussen op de koers. Op de slotklim moest ik het maximum geven, maar ik win weer: crazy!"

Op de vraag van de interviewer hoe zeker hij nu is van de eindzege blijft Pogacar voorzichtig. "50% misschien. Het zijn nog altijd 3 dagen. Maar het ziet er goed uit."

Pogacar weet na vorig jaar natuurlijk dat je altijd een slag om de arm moet houden voor de afsluitende tijdrit, ook al is zijn voorsprong nu met 5'45" geruststellend. "Of ik me nog zorgen maak voor de tijdrit? Waarom dan?", zegt hij na wat aarzeling en met ongeloof in zijn blik.

Is er dan geen nieuw omwenteling zoals Pogacar-Roglic vorig jaar mogelijk, maar dan met Vingegaard? "Je weet het nooit. Een slechte dag is altijd mogelijk. 6 minuten verliezen in een tijdrit, het is al ooit gebeurd. Ik probeer altijd mijn best te doen."