Pogacar is de kannibaal van de Pyreneeën: 2e klimzege én de bollen op zak

Tadej Pogacar (UAE) heeft in de Pyreneeën nog eens de puntjes op de i gezet. Voor de 2e dag op een rij was hij bergop net wat sterker dan zijn rivalen Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) en Richard Carapaz (Ineos). Net als vorig jaar verzekert hij zich ook van de bolletjestrui.

De 18e etappe van de Tour in een notendop:

Winnaar van de dag: Deze Tour maakte al snel duidelijk dat Tadej Pogacar buiten categorie is. Met twee ritzeges in de Pyreneeën bewijst hij nog eens zijn pure klasse. De Sloveen is met 3 ritzeges, geel, wit én bollen de slokop van deze editie. Zo herhaalt hij zijn totaalprestatie van 2020.





Deze Tour maakte al snel duidelijk dat Tadej Pogacar buiten categorie is. Met twee ritzeges in de Pyreneeën bewijst hij nog eens zijn pure klasse. De Sloveen is met 3 ritzeges, geel, wit én bollen de slokop van deze editie. Zo herhaalt hij zijn totaalprestatie van 2020. Verliezers van de dag : Wout Poels heeft zich uit de naad gewerkt voor de bollen, maar wordt genekt door de dubbele punten op de Col du Portet en Luz Ardiden. Rigoberto Uran kwam dan weer de man met de hamer tegen en zakt van 4 naar 10 in het klassement.





: Wout Poels heeft zich uit de naad gewerkt voor de bollen, maar wordt genekt door de dubbele punten op de Col du Portet en Luz Ardiden. Rigoberto Uran kwam dan weer de man met de hamer tegen en zakt van 4 naar 10 in het klassement. Morgen: Een overwegend vlakke etappe lijkt neergepoot voor de sprinters, maar kunnen Deceuninck-Quick Step en Alpecin-Fenix het peloton koest houden?

Pogacar heerst opnieuw in de Bergen en pakt al zijn derde ritzege in de Tour

Groen en bollen

Het slot van een grote ronde wordt altijd gekleurd door koers in de koers. Een geprikkeld Bahrein-Victorious wilde de commotie na een politie-inval uit de dijen stampen, Michael Matthews probeerde tegen beter weten in Mark Cavendish een loer te draaien. Al het geweld leverde amper iets op: Cavendish gaf zijn concurrenten lik op stuk bij de sprint, Bahrein kon Poels nooit in de meest gunstige positie voor het bergklassement loodsen. De Nederlandse leider verstevigde nog wel zijn koppositie met een ereplaats op de Col du Tourmalet (buiten categorie), maar de arbeid van Ineos in het peloton resulteerde in een gevecht tussen de kleppers op Luz Ardiden, de laatste kanjer in deze Tour.

Cavendish en Morkov houden Matthews af aan de tussensprint

The winner takes it all

Op Rigoberto Uran na was iedereen op de afspraak. Ook Wout van Aert, die pas op 5 kilometer van de top een kruis maakte over zijn eventuele bollendroom. Ook Wout Poels wist daar al virtueel hoe laat het was. Het was namelijk aftellen tot de explosie van Tadej Pogacar. Die kwam er op 3 kilometer van de finish. Ploegmakkers Sepp Kuss en Jonas Vingegaard klampten aan, net als Richard Carapaz en Enric Mas. Kuss ontpopte zich met zijn gesleur tot de ideale derny van Pogacar, die na een prikje van Mas er wel een heel vurige slotkilometer van maakte. Maar de mentaal superieure gele trui onderstreepte nog eens zijn fysiek meesterschap. Ritwinst, geel, wit én de bollen: de gulzige en explosieve Pogacar steekt er gewoon met kop en schouders bovenuit.

Pogacar versnelt, Carapaz, Vingegaard, Mas en Kuss kunnen volgen

Pogacar zet de puntjes op de i: in de laatste bergrit spurt hij weg in het slot naar nieuwe ritwinst

Rituitslag Rit 18 Rituitslag Rit 18 rit rit algemeen alg. naam ploeg resultaat 1 Tadej Pogacar UAD 3:33:45 2 Jonas Vingegaard TJV +2 3 Richard Carapaz IGD +2 4 Enric Mas MOV +13 5 Daniel Martin ISN +24 6 Sepp Kuss TJV +30 7 Sergio Higuita EFN +33 8 Ben O'Connor ACT +34 9 Wilco Kelderman BOH +34 10 Alejandro Valverde MOV +40 alles weergeven alles weergeven naam ploeg resultaat 1 Tadej Pogacar UAD 75:00:02 2 Jonas Vingegaard TJV +5:45 3 Richard Carapaz IGD +5:51 4 Ben O'Connor ACT +8:18 5 Wilco Kelderman BOH +8:50 6 Enric Mas MOV +10:11 7 Alexey Lutsenko APT +11:22 8 Guillaume Martin COF +12:46 9 Pello Bilbao TBV +13:48 10 Rigoberto Urán EFN +16:25 alles weergeven alles weergeven