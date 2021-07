Pogacar: "Vingegaard zei me dat Carapaz aan het bluffen was"

Tadej Pogacar had op de 5e dag al verbaasd met winst in de tijdrit, maar in de bergen zat er niet meer in dan uitbouwen in het klassement. Tot de 17e rit. Met een venijnig sprintje kon hij ook in de bergen zijn suprematie onderstrepen met een zege.

"De voorbije dagen was het telkens gesneden koek voor de vluchters, maar vandaag hadden we wel een kans om de boel te controleren. Het was 50/50: ofwel zouden we gewoon het geel verdedigen, ofwel zouden we voor de ritzege gaan. Omdat de ploeg zo sterk was, was het het tweede."

Pogacar had gehoopt zijn concurrenten los te schudden, maar dat lukte niet. "Ik heb het een paar keer geprobeerd, maar ze waren ook sterk. Uiteindelijk kon ik pas in de slotmeters afstand nemen."

We zagen Pogacar en Vingegaard in de finale nog met elkaar overleggen. Wat werd daar gezegd? "Hij zei dat Carapaz aan het bluffen was, waarop ik hem antwoordde dat dat mij niet verbaasde, want dat dat bij de koers hoort."