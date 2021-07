Hoste: "Teuns past perfect in olympische ploeg, maar het zal helaas niet gebeuren"

"Heel moeilijk om nu nog iemand te vervangen"

"Als renner kan je misschien maar één keer in je leven de Olympische Spelen meemaken. Dat is natuurlijk een persoonlijke reden en heeft niks te maken met het nationale doel om olympisch kampioen te worden, want dan zou Teuns perfect in de ploeg passen. Met Evenepoel en Van Aert in zijn huidige vorm zou dat een prachtige ploeg zijn, maar het zal helaas wellicht niet gebeuren."

"Bij Benoot moet het echt van hem zelf komen. Hij moet zelf de handdoek in de ring gooien. Ik denk niet dat dat zal gebeuren, maar met wat we nu gezien hebben van Teuns zou het wel de beste optie zijn."

"Het olympisch comité vraagt al heel vroeg wie er mee zal gaan. De renners worden dan aangeduid en alles wordt geregeld voor hen in Tokio. Ik denk dat het dan heel moeilijk is om nog iemand om te vervangen."

"Pogacar gaat beter om met stress van de leiderstrui dan Bernal"

Wie in elk geval ook van de partij zal zijn in Tokio is Tadej Pogacar. Mét zijn tweede Tour-zege op zak, daar twijfelt ook Hoste niet aan. Niet meer, want hij had vooraf wel zijn bedenkingen.

"Ik had wat schrik dat Pogacar in de laatste dagen nog een terugval zou krijgen, zoals dat Bernal overkwam in de Giro. Hij was daar toen toch iets minder en dat had ik ook verwacht bij Pogacar, omdat hij toch nog vrij jong is. Hij heeft ook nog niet de ervaring om bijna 2 weken met geel te rijden. Daar komt toch een stressfactor bij."

"Ik dacht dat de vermoeidheid misschien wat zou beginnen op te spelen, maar we hebben vandaag gezien dat dat absoluut niet het geval is. Hij gaat goed om met de publiciteit en de aandacht voor de gele trui. Bernal ging in de Giro minder goed om met die stress rond de leiderstrui."

"Pogacar geeft geen krimp. Hij blijft gewoon op niveau presteren en dat is echt subliem voor zo'n jonge renner."