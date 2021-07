Amerikaanse NBA-sterren zetten de puntjes op de i tegen Argentinië

Op het olympische voorbereidingstoernooi in Las Vegas hadden de Amerikaanse mannen, topfavoriet voor het goud in Tokio, verrassend hun eerste twee wedstrijden verloren. Maar tegen Argentinië, dat ook al 2x verloor, draaide het plots wel.

Kevin Durant en Bradley Beal maakten allebei 17 punten in een overtuigende 108-80-overwinning van de Amerikanen. Ook Zach LaVine, Damian Lillard en Bam Adebayo eindigden in de dubbele cijfers.

Bondscoach Gregg Popovich was dan ook enigszins gerustgesteld na de prestatie van zijn team. "We zijn goed omgegeaan met de vermoeidheid. Tegen Australië hebben we één helft goed gespeeld en zakten we nadien weg. Nu hebben we dat min of meer doorgetrokken tot het einde. Hopelijk is dat een indicatie dat we beter worden", aldus Popovich.

Bij Argentinië was de 41-jarige veteraan Luis Scola de topschutter met 41 punten. Team USA oefent deze week nog opnieuw tegen Australië. Na nog een oefenmatch tegen Spanje reizen de Amerikanen af naar Japan.