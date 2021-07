Wout van Aert blijft oorlog maken: "Nog 3 kansen? Of toch nog 5?"

Wout van Aert pakte op het laatste klimmetje uit met een opmerkelijke actie. Hij wou de groep met favorieten uitdunnen, maar reed er bijna onbedoeld van weg. "We waren verrast door de demarrage van Guillaume Martin. Van Mike (Teunissen) hoorde we over de radio dat een paar favorieten wat verderop zaten. Dat was het sein om het te proberen."

"Uiteindelijk zaten alle grote namen toch gewoon mee. Ik was misschien iets te enthousiast in mijn versnelling. Jammer."

Van Aert had eigenlijk mee willen gaan in de ontsnapping van de dag. "Maar het is niet gemakkelijk, je merkt dat je geviseerd wordt. UAE ziet niet graag iemand van Jumbo-Visma vertrekken, de jongens voor het bergklassement willen mij niet laten gaan en de rittenkapers ook niet."

"Maar het ging bergop, dus als je goed bent, kun je toch meegaan. Alleen moesten we uit noodzaak van tactiek veranderen. Mike en Steven (Kruijswijk) waren al snel gelost, zodat Sepp (Kuss) en ik alleen nog overbleven om Jonas (Vingegaard) bij te staan."

De rustdag heeft Van Aert in ieder geval goed verteerd. "Ik voel me nog altijd goed." Carl Berteele rekent hem voor dat hij nog 3 kansen op een ritzege heeft: vrijdag, zaterdag en zondag. Want morgen en overmorgen moeten we hem niet verwachten. Toch? Waarna Van Aert mysterieus zijn schouders ophaalt en met een grote glimlach wegrijdt.