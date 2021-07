Konrad imiteert ploegmaat Politt met indrukwekkende solo

Alleen in de achtervolging gaan, dan alleen wegspringen van de koplopers en het ook nog eens solo afronden. Patrick Konrad zat na afloop terecht te glunderen. "Dit is mijn eerste overwinning in de WorldTour en dan nog in de grootste wielerwedstrijd ter wereld. Ik ben sprakeloos."

"Deze overwinning is voor mijn familie en vrienden, voor alle mensen die in mij geloven en voor Bora-Hansgrohe. Het team heeft mij altijd vertrouwen gegeven en gezegd dat ik ervoor moest knokken, omdat ik er de benen en het talent voor heb. Het is er op het juiste moment uitgekomen. Hier winnen in de Oostenrijkse trui maakt mij bijzondertrots."

"Ik zat al 3 keer in de vlucht en wachtte toen steeds op de finale om aan te zetten. Dat was niet altijd de beste beslissing, want zowel Mohoric als Mollema

vielen heel vroeg aan toen zij hun ritzege pakten. Ik had dus voor mezelf besloten dat ik degene zou zijn die aanviel als ik nog eens in zo’n situatie terechtkwam."

"Ik heb het geprobeerd en ben bijzonder blij dat het gelukt is. Toen ik aan de laatste kilometer begon, zag ik het oplopende stuk en wist ik dat dat nog pijn ging doen. Gelukkig was er tijd om te vieren. Ik ga echt genieten van dit moment."