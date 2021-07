NBA-ster LeBron James krijgt eigen personage in Fortnite

De cameo van de Lakers-sterspeler komt er ter promotie van Space Jam: A New Legacy, de basketfilm waarin LeBron James de hoofdrol voor zijn rekening neemt. In de game draagt hij dan ook eerder zijn Space Jam-outfit, in plaats van het legendarische gele Lakers-truitje. Behalve de baskettenue kan je ook kiezen voor een pak met een gouden kroon, die verwijst naar zijn bijnaam King James. Bovendien wordt er een nieuwe “emote” toegevoegd, een soort vreugdedansje. Hiervoor kozen de makers van Fortnite voor James’ befaamde “silencer-move”.

Fortnite werkte al eerder samen met de NBA, zo kon je eerder dit jaar kiezen uit een van de 30 huidige NBA-hesjes voor je spelers, of voor accessoires van Donovan Mitchell of Trae Young. Maar dit is de eerste keer dat je daadwerkelijk met een profbasketter kan spelen in de game.