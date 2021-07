Bakelants: "Sommigen twijfelden of ik wel meereed, wel: ik heb me getoond"

"Een 8e plaats, het is wat het is", reageert Jan Bakelants filosofisch. "Ik vind dat ik maar karig beloond ben, maar ik heb eigenlijk nooit kunnen sprinten voor die ereplaats, omdat ik ingesloten raakte. Dat is mijn grootste frustratie van de dag."

"Ik heb vol voor de ritzege gereden", geeft Bakelants toe. "Maar Konrad was sterker en speelde het goed. Ik dacht nog: hij zal mij nodig hebben, maar net nadat ik een beurt had gedaan, poefte hij vanachter mijn rug weg. Ik ben blij dat hij wint, want hij nam tenminste het initiatief."

Bakelants is zelf vooral blij dat hij zichzelf toch eens getoond heeft. Dat frustreerde hem duidelijk. "Dit was mijn laatste kans. Ik had de indruk dat er aan getwijfeld werd of ik nog wel meereed in deze Tour."

"Ik vind dat ik de laatste tijd zwaar onderschat word, dat merk ik aan de dedain waarmee de vragen gesteld worden. Ik moet mij bijna verantwoorden waarom ik hier aan de start sta. Dat stoort mij enorm. Maar nu heb ik mij toch getoond."

"Ik had maar 3 ritten om mij te tonen in deze Tour en ik was 2 keer mee. Je hebt ook wat geluk nodig om mee te geraken. Deze keer zaten we met de ploeg (Intermarché-Wanty-Gobert) goed vooraan, dus ze mogen ook stoppen om met ons te lachen."

"Het is niet fair om ons af te rekenen aan dezelfde maatstaf als die van Ineos of Deceuninck-Quick Step. Onze 8 renners samen kosten evenveel als 1 renner van hen. Eigenlijk is het niet meer dezelfde sport."