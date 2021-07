UEFA-voorzitter ziet geen verband tussen EK en opstoot coronavirus

Ter gelegenheid van de 60e verjaardag van het EK voetbal kwam toenmalig UEFA-voorzitter Michel Platini met een "pan-Europees kampioenschap" op de proppen.

Voor het eerst in zijn geschiedenis vond het EK dit jaar dus plaats in 11 gaststeden, verspreid over heel Europa. Een format dat zeker in coronatijden op veel tegenkanting kon rekenen.

Ook huidig UEFA-voorzitter Ceferin blijkt geen voorstander te zijn van het format. "Het brengt te veel uitdagingen met zich mee en daarnaast is het oneerlijk dat sommige teams veel verder moeten reizen dan andere", vertelde hij in een interview met de Britse openbare omroep BBC.

"Daarnaast is het niet leuk voor de fans, die voor één wedstrijd in Rome moeten zijn en een dag later een vlucht van meer dan vier uur moeten nemen naar Bakoe."

"Het is een interessant idee, maar zeer moeilijk in de praktijk toe te passen en ik denk dan ook niet dat het in de toekomst nog gebruikt zal worden", was de voorzitter duidelijk.



Het EK van 2024 volgt opnieuw het traditionele format en vindt plaats in Duitsland.