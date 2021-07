Keniaanse Kipyegon strandt op 1.500 meter op 1 seconde van het wereldrecord

Het wereldrecord, eveneens in Monaco gelopen, staat sinds 2015 op naam van de Ethiopische Genzebe Dibaba. De Nederlandse Sifan Hassan eindigde als tweede in 3'53"60.

Op de 1.500 meter bij de mannen ging de winst naar de Keniaanse wereldkampioen Timothy Cheruiyot in een beste wereldjaarprestatie van 3'28"28. Hij finishte pas als vierde op de Keniaanse trials en mag in principe niet naar Tokio, maar het Keniaans Olympisch Comité overweegt nu toch om hem alsnog aan te duiden.

Op de 400 meter horden benaderde de Noor Karsten Warholm met 47"08 nog eens zijn acht dagen oude wereldrecord van 46"70. Op de 100 meter snelde de Amerikaan Ronnie Baker autoritair naar de zege in 9"91. Zijn landgenoot Travon Bromell leed zijn eerste nederlaag van het seizoen en was pas vijfde in 10"01.

Op de 800 meter liep Nijel Amos uit Botswana een beste wereldjaarprestatie van 1'42"91. Ook op de 3.000 meter steeple sneuvelde de beste wereldjaarprestatie. De Ethiopiëer Lemacha Girma snelde naar 8'07"75.