Intermarché-Wanty-Gobert rijdt anonieme Tour: "We moeten er mee leren leven"

De voorbije jaren kon de ploeg van Hilaire Van der Schueren op veel sympathie rekenen bij de Tour-directie, de wielerliefhebbers en tv-kijkers.

Ook al waren de pogingen gedoemd om te mislukken, renners als Frederik Backaert en Guillaume Van Keirsbulck gooiden zich toch vol overgave in een offensief.

Dit jaar lijkt Intermarché-Wanty-Gobert, anno 2021 een WorldTour-team, vooral uit te blinken in afwezigheid. Hallo, Hilaire Van der Schueren?

"Op de eerste dag zijn 5 renners tegen de vlakte gegaan. Loïc Vliegen is intussen al naar huis, Lorenzo Rota heeft een rib gebroken en Georg Zimmerman liep een breukje in zijn hand op. Zij hebben tijd nodig om te herstellen."

"Op de rustdag had Jonas Koch een virale infectie en hij is ook al naar huis. Dan schiet er niet veel meer over. Jammer."

"Het is niet de Tour zoals we gewoon zijn, dat moet ik toegeven. Louis Meintjes is 16e en die plaats proberen we te handhaven."

"Ik heb het er niet moeilijk mee", geeft Van der Schueren aan over het gebrek aan aandacht voor zijn team.

"Het is logisch. De Belgen doen het goed, Van der Poel is ook een halve Belg. We moeten er mee leren leven. Ook dat is de Tour."