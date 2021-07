Hongarije moet 3 matchen zonder publiek voetballen na wangedrag supporters

De Hongaren speelden 3 wedstrijden op het EK: in de groepsfase tegen Portugal (0-3), Frankrijk (1-1) en Duitsland (2-2). Telkens stelde de UEFA discriminatie vast bij de supporters. In de match tegen Frankrijk ging het om racisme, in de andere matchen om homofoob gedrag.

Daar moet de Hongaarse voetbalbond nu voor boeten: met een geldstraf van 100.000 euro en 3 matchen zonder publiek.