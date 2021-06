Recordman Ronaldo snoert iedereen de mond met twee goals, Hongaren breken pas in slot

Ruim verslag van Hongarije - Portugal (0-3)

Recordjager Ronaldo verpest een niet te missen kans, Gulacsi houdt de netten schoon

Hongarije stond vooraf voor een loodzware opdracht. In een groep met Frankrijk, Duitsland en Portugal moet het in de groepsfase afrekenen met de winnaars van de laatste EK- en WK-winnaars sinds 2014. Het eerste luik was het duel tegen titelverdediger Portugal en daar loopt een buitengewone voetballer rond.

Cristiano Ronaldo was namelijk naar goede gewoonte op recordjacht. Bij het eerste fluitsignaal werd hij al de enige speler die speelde op 5 verschillende EK’s en aan 1 doelpuntje had hij genoeg om all-time topschutter te worden op Europese Kampioenschappen.

Toch was het niet de Portugese superster, maar landgenoot Diogo Jota die de eerste kans liet optekenen. Meer dan een waarschuwingsschot was het niet, maar doelman Gulacsi had al snel door dat hij zich niet snel zou vervelen.

Ook Ronaldo – vanuit buitenspel en onder constant boegeroep – raakte niet voorbij de doelman van Leipzig en ook een tweede poging van Jota werd gepareerd door het Hongaarse sluitstuk. Rui Patricio, zijn Portugese collega aan de overkant, moest het dan weer stellen met een kopballetje van Adam Szalai.

Hongarije leek de nul te gaan houden tot aan de rust tot Cristiano Ronaldo zijn moment had uitgekozen. Bruno Fernandes mikte een kanonskogel in de zestien, maar de recordjager mikte het leer onbesuisd over doel. Een brilscore bij de rust: daar kon vooral Hongarije blij mee zijn.