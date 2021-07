Christophe Vandegoor: "Cavendish sprint zoals in zijn topjaren"

"Deze Cavendish heeft niet aan snelheid verloren"

"Een Cavendish die niet goed omringd wordt, die niet goed in zijn vel zit, die komt gewoon nooit aan sprinten toe of toch niet op zijn best. Het is een renner die perfect aangetrokken moet worden. Morkov doet dat perfect", zegt Pauwels.

"Je kan niet zeggen dat deze Cavendish aan snelheid heeft verloren. Het is inderdaad opnieuw de beste Cavendish. Dat zit natuurlijk ook verweven in het feit dat zijn ploeg goed werkt", pikt Serge Pauwels in.

"De manier waarop Cavenidish sprint is zo vergelijkbaar met zijn topjaren in het begin. Hij sprint bovendien weer diep voorovergebogen en haalt een hoge omwenteling. En dat op zijn 36ste", zegt Christophe Vandegoor.

"Het mag geen optelsom zijn volgens Cavendish"

Net als in zijn vorige interviews wou Cavendish het niet hebben over het record van Eddy Merckx. "Het heeft minder te maken met het respect naar Merckx toe, die is er natuurlijk wel", zegt Pauwels.

"Het heeft meer te maken met het respect voor die grootste wedstrijd uit het wielrennen, de Tour de France. Vijf jaar geleden toen ik met hem in de ploeg reed, kwam er ook al die vraag over het record van Merckx."

"Hij vond dat altijd een oneerbiedige vraag ten opzichte van die koers. Er wordt dan gedaan alsof het maar een rekensom is of een optelsom. Hij gaf ook zelf aan in het interview dat deze overwinning aanvoelt alsof het zijn eerste is."

"Elke overwinning moet voor Cavendish uniek zijn. Uiteindelijk zijn er veel renners die heel hun leven alles geven voor een ritzege in de Tour zonder succes, zoals ik", zegt Pauwels met een kwinkslag.

"De stap naar overwinning nummer 35 lijkt nu evident. Maar die stap van 34 naar 35 is wel de stap die het verschil maakt in de carrière van de meeste renners. Een overwinning in de Tour verandert je leven, dat is een kinderdroom die werkelijkheid wordt en dat wilt hij elke keer benadrukken."