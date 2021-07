Cavendish over evenaring record Merckx: "Er is geen vergelijking mogelijk"

Na elke zege in deze Tour werd Mark Cavendish steevast gevraagd naar het record van Eddy Merckx. Ook nadat hij op gelijke hoogte gekomen was met het aantal Tour-zeges van Merckx, was het niet anders.

Na afloop van zijn 34e Tour-zege zei Cavendish dat het gewoon een nieuwe ritzege was in de Tour. "Het is niet gewoon voor alle duidelijkheid. Met de groep hebben we vandaag geschiedenis geschreven. En dat is speciaal om daar deel van uit te maken", zegt Cavendish.

"Maar ik kan niet genoeg benadrukken hoe moeilijk het is om een rit in de Tour te winnen. In mijn ogen is de Ronde van Frankrijk het grootste sportevenement ter wereld. Renners werken hun hele leven om maar één rit te winnen."

"Ik zei nog tegen Nils Politt, na zijn overwinning, dat zijn leven vanaf nu zal veranderen."

Maar hoe voelt het nu om op gelijke hoogte te komen met Merckx met zijn aantal Tour-zeges? "Elke renner en bijna elke sportfan kent de naam Eddy Merckx. Hij is een idool voor al wie ooit op een fiets heeft gezeten. Hij is de grootste wielrenner aller tijden."

"Om in dezelfde zin genoemd te worden als hem, is een geweldige eer. Er is trouwens geen enkele vergelijking mogelijk. Ik ben een sprinter. Maar om in één adem met hem te worden genoemd, is de grootste eer die je te beurt kan vallen als renner."