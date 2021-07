Anderlecht ondersteunt Brusselse jeugd via RSCA Heizel

Na FC Forest in Vorst, FC Black Star in Neder-Over-Heembeek en BX Brussels in Anderlecht is RSCA Heizel nu de 4e club die onder de vleugels van BX komt.

RSCA Heizel vertegenwoordigt de provinciale jeugdploegen van Anderlecht die in de buurt van het Atomium spelen. "RSCA Heizel zal het BX-netwerk versterken met de knowhow en jarenlange ervaring in jeugdopleiding en die delen met de andere clubs en hun leden", meldt de club.

Ook Anderlecht-CEO Jos Donvil maakte duidelijk zeer verheugd te zijn met de nieuwe samenwerking:

"Dankzij deze samenwerking wordt RSCA nog meer ingebed in Brussel. Ik kijk ernaar uit om dankzij BX Brussels nog meer Brussels talent te ontdekken", vertelde Donvil.

"We hopen dat RSCA Heizel samen met BX zal groeien en dat meer en meer Brusselaars zo een goede voetbalclub met de juiste omkadering vinden. Daar heeft BX enorm veel expertise in."