Wout van Aert deelt straffe Strava-cijfers: indrukwekkende klim, record in afdaling

Tijden liegen nooit. Dat geldt in de atletiek, maar zeker ook voor berggeiten in de koers. Op zijn Strava-profiel deelde Wout van Aert de cijfers van zijn historische zege op de Mont Ventoux. De analyse: een indrukwekkende chrono bergop en recordcijfers in de afdaling.

In exact 1 uur vanuit Bédoin naar de top

Laat ons beginnen met de "harde" kant van de Ventoux. De kant die elke wielertoerist een keer in zijn leven moet beklimmen: Bédoin. Haalt u uw eigen chrono er even bij? Wel, Wout van Aert knalde naar boven in exact 1 uur. Het grootste deel van de tijd nam hij de klim alleen voor zijn rekening. Indrukwekkend. Door die inspanning komt hij op een 9e plaats in het Strava-klassement. Dat klassement kent sinds vandaag ook een nieuwe aanvoerder: Tadej Pogacar. De Sloveen reed naar boven in 57 minuten en 16 seconden. Dat wil zeggen tegen een snelheid van 21 km per uur. En Jonas Vingegaard dan? De Noor demarreerde in het slot en zou een betere tijd moeten hebben dan Pogacar. Maar hij lijkt niet op Strava te zitten, zijn tijd is bijgevolg niet geregistreerd.

Een KOM in de laatste afdaling

Wout van Aert kwam als eerste boven op de Ventoux en moest in de afdaling 1 minuut en 15 seconden verdedigen op eerste achtervolgers Kenny Elissonde en Bauke Mollema. Hij greep ze meteen bij hun nekvel door een KOM (King Of The Mountain) te pakken in het eerste deel van de afdaling. Tussen de Mont Ventoux (1909m) en Mont Serein (1450 m) knalde hij naar beneden tegen 73,3 km/u. Een toptijd waarmee hij naar plek 1 van de tabellen schiet. Probeer het vooral niet zelf te evenaren, want daar komen ongelukken van.

En wat met Sault, de minder straffe kant?