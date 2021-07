Onze analisten zien Van Aert groeien richting Tokio: "Ook in de wegrit is medaille mogelijk"

In de dagelijkse podcast Sporza Tour blikt Christophe Vandegoor samen met Serge Pauwels al vooruit richting de Spelen in Tokio. "In Tokio komen de ploegen met maximaal 5 renners aan de start. Dan zijn daar sowieso maar één of twee speerpunten bij", zegt Vandegoor.

"Als we kijken naar de overwinning van Greg Van Avermaet in Rio in 2016, dan trok die vanaf 90 kilometer van de streep in de aanval."

"Als je dat kan beheersen - en Van Aert heeft vandaag getoond dat hij dat kan - dan zal het minstens even gemakkelijk zijn in een koers met een klein peloton zoals in Tokio. Dat zijn allemaal pluspunten voor Van Aert."