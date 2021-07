Niemand zó veelzijdig als Wout: wielerwereld looft "Zwitsers zakmes" Van Aert

Zelfs bij het Spaanse El Mundo weten ze het: “Er is geen dag op de wielerkalender waarop een overwinning voor Wout van Aert kan worden uitgesloten. Van alle sterren die de afgelopen jaren in de wielersport zijn verschenen, is er geen enkele zo veelzijdig als Wout van Aert.”

Onze wielercommentator Michel Wuyts moest zelfs héél lang nadenken om een sprinter en tijdrijder te vinden die ooit een bergetappe won. “Ik moet dan meteen aan Eddy Merckx denken. Al had die het bij massasprints iets moeilijker. Dat was op kracht, terwijl Van Aert het kan op beensnelheid. Dat heb ik de laatste 20 jaar van mijn carrière niet gezien."

Bekijk hieronder het unieke klavertjezes van Wout van Aert dit seizoen

Sprints: machtige sprint in Tirreno-Adriatico

Meesterspurters als Caleb Ewan en Fernando Gaviria moeten het hoofd buigen. In maart schiet Wout van Aert als een raket naar de zege in de massasprint van Tirreno-Adriatico.

Tijdritten: onklopbare Ganna gevloerd

Vlaamse klassiekers: beresterk in wervelende Gent-Wevelgem

Waalse klassiekers: millimeters beslissen Amstel Gold Race

Na de slopende heuvels neemt hij in de sprint revanche op de Brit, die hem enkele dagen eerder klopte in de Brabantse pijl.

Bergritten: koning van de Mont Ventoux

En ook nog... veldritten

We zouden het bijna vergeten: Wout van Aert onderscheidde zich dit kalenderjaar ook al in het veld. Op 24 januari wint hij de wereldbekercross in Overijse. Na een lekke band voor Mathieu van der Poel rijdt Van Aert weg van de Nederlander in de tweede ronde.

Eerder die maand won Van Aert ook al het BK in Meulebeke en de cross in Mol.