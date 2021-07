Ventoux-kenner Toon Claes: "Afdaling naar Malaucène is spectaculair, zelfs gevaarlijk"

Toon Claes is geen onbekende in de wielerwereld. Heel wat renners, uit binnen- en buitenland, die een of meerdere botten breken in hun lichaam, komen bij de chirurg uit Herentals terecht.

Zelf is hij ook zot van de koers. In 2007 beklom hij de Mont Ventoux 10 keer in 24 uur tijd. Hij heeft ook een stulpje gekocht in Malaucène, een van de 3 dorpen aan de voet. De geknipte man om als expert op te voeren over de Ventoux, zo dachten ze bij Radio Tour.

"Iedereen hier kijkt geweldig uit naar de komst van de Tour de France. Ik ben zelf een Malaucènien. Malaucène (waar de finish ligt) heeft altijd in de schaduw gestaan van Bédoin. Nu zijn de rollen omgekeerd."

"Er heerst al eeuwenlang een rivaliteit tussen beide dorpen. In Malaucène spreken ze ook nooit over Bédoin, maar wel over Le Sud. En omgekeerd hebben ze het over Le Nord. Bédoin is politiek eerder links, Malaucène eerder rechts."

"Ze zijn hier bijzonder trots dat Malaucène nu ook op de Tourkaart komt. In het dorp hangt een spandoek met de tekst "Entrée dans l'histoire du Tour." Ze zijn er helemaal klaar voor."