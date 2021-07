Antwerp haalt Balikwisha weg bij Standard na heuse transfersaga

Na weken van onduidelijkheid kennen we eindelijk de nieuwe bestemming van Michel-Ange Balikwisha. De aanvaller leek in eerste instantie op weg naar landskampioen Club Brugge tot Antwerp zich in de debatten kwam mengen.

Standard was bereid mee te werken aan een transfer van de jonge Belg, maar steeds kwam er in de beslissende fase een kink in de kabel. Balikwisha wilde ondertussen kost wat kost naar Antwerpen verhuizen en dreigde zelfs zijn contract eenzijdig te verbreken via de wet van '78.

Zo ver kwam het uiteindelijk niet, want op haar site geeft Antwerp alvast te kennen dat er alsnog een akkoord werd bereikt over de transfersom. Zo lijkt Standard dan toch nog iets te vangen voor zijn goudhaantje.

"Standard en Antwerp hebben een akkoord bereikt over de definitieve overgang van de flankaanvaller Michel-Ange Balikwisha", klinkt het bij The Great Old.

"In het belang van het Belgisch voetbal hebben tussen beide clubs de afgelopen dagen discrete en constructieve gesprekken plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een akkoord dat voldoet aan de eisen van alle betrokken partijen."