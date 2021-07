Van der Poel: "Genoten van geel, maar op de rustdag stap ik er misschien uit"

Mathieu van der Poel heeft er vrede mee dat hij zijn gele trui aan Tadej Pogacar moet afstaan. "Het was weer de moeite vandaag. Het tempo lag te hoog voor mij, dus het was vrij duidelijk (dat ik het niet zou halen). Ik heb dan maar mijn eigen tempo tot de finish gereden."

"Ik denk dat ik langer dan ikzelf verwacht had in het geel heb gereden. Zelfs van vandaag heb ik nog genoten. Ik heb vrij lang alleen gereden en het publiek was fantastisch."

En nu? Was het dat dan voor zijn Tour? "Dat is een goeie vraag. Ik heb nog andere doelen (het mountainbike in Tokio). Op de rustdag (maandag) zullen we bekijken of ik er misschien uitstap."