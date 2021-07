Tour-toestanden: truck blokkeert de weg, maar geraakt toch over de top

Wie een Ronde van Frankrijk wil organiseren, komt elk jaar enkele onverwachte obstakels op zijn weg tegen. Dit jaar is dat zelfs letterlijk zo, want in de eerste bergrit blokkeerde een vrachtwagen lange tijd de Côte de Mont Saxonnex, vlak voor de renners eraan kwamen. Uiteindelijk kon de truck zich met wat hulp van de politie toch loswrikken en over de top passeren.