Teuns zorgt voor Belgische hoogdag in Tour, ontketende Pogacar verovert geel

17:18 17 uur 18. Intussen strompelen "de uitdagers" van Pogacar binnen, maar zij moeten nu nog meer focussen op ereplaatsen. Van Aert bereikt ook de finish op 5'44". Hij mag tevreden zijn van zijn dag. Knap gestreden!

17:14 17 uur 14. Izagirre wordt op 44 seconden 2e, dan zien we Woods en Pogacar.

17:13 17 uur 13. Teuns torent boven iedereen uit! Chapeau, Dylan Teuns! Hij deelde de Colombière meesterlijk in en houdt na een geweldige afdaling stand. Laat dit nummertje vooral niet in de schaduw van de dominantie van Tadej Pogacar staan. Zijn ploeg Bahrein-Victorious wint voor de tweede dag op rij.

17:11 Laatste km. Daar is de vod, zo meteen volgt de verlossing. Na La Planche des Belles Filles in 2019 volgt nu (eindelijk) de bevestiging in Le Grand-Bornand. En hoe? We zijn niet chauvinistisch, maar deze ritzege heeft hij geenszins gestolen. 17 uur 11.

17:09 17 uur 09. Op de top was het verschil volgens onze man op de motor 12 seconden. De chrono zegt nu dat het verschil is aangedikt tot 48 seconden. Teuns rijdt met andere woorden ook een superbe afdaling.

17:08 17 uur 08. Nog 4 kilometer: zonder calamiteiten komt Teuns hier als triomfator uit dit slagveld.

17:06 17 uur 06. Niet te gek, Dylan! Hij waait wel erg breed uit in een bocht. Gelukkig blijft hij overeind.

17:05 17 uur 05. Pogacar wordt bijgebeend door Woods en Izagirre. Da's ook al een veeg teken. Nog 6 kilometer!

17:04 17 uur 04. Teuns lijkt een vliegmachine: Pogacar verachtert en wordt nu op 30 tellen geklokt.

17:03 17 uur 03. Van Aert doet er toch nog alles aan om zo netjes mogelijk in het klassement te blijven staan. Petje af!

17:03 Teuns knalt in zijn eentje door. 17 uur 03.

17:02 17 uur 02. Terwijl Carapaz 3 minuten na Pogacar over de top strompelt, dalen we de boog van de laatste 10 kilometer voorbij. Er is een Belgische ritzege in de maak na een knap staaltje zelfkennis van Teuns.

17:01 17 uur 01. Pogacar heeft Teuns niet meteen in het vizier. Da's een gunstig teken voor de leider: 18 seconden.

17:00 17 uur .

16:59 16 uur 59. Het zou onverstandig zijn van Pogacar om nu risico's te nemen in de afdaling. We hopen dat de Sloveense heerser die boodschap te horen krijgt, want dat zou natuurlijk in de kaart van Teuns spelen.

16:58 Col de la Colombière. Dylan Teuns zet zijn naam in vetjes op deze col, maar doet hij dat ook na de afdaling in Le Grand-Bornand? Het verschil op Tadej Pogacar en Michael Woods: 15 seconden. Alles is nog speelbaar. 16 uur 58.

16:57 16 uur 57. Nog 400 meter tot de top. Teuns zal die normaal bereiken met een minimale voorsprong op Woods en Pogacar.

16:55 16 uur 55. Teuns solo! Je zou nu toch hopen dat ook Pogacar genade toont, want Teuns kiepert Woods overboord. Wat een prachtprestatie, hoe dan ook!

16:55 16 uur 55. Pogacar heeft de zege geroken en ik denk niet dat hij die zal laten liggen. Michel Wuyts