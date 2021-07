Pieters eindigt als 12e op Irish Open, eindzege is voor Lucas Herbert

Met een ultieme ronde van 69 slagen heeft Thomas Pieters beslag kunnen leggen op een gedeelde twaalfde plaats in de Irish Open, die plaatsvond op de Mount Juliet golfbaan in het Ierse Thomastown.

Pieters lukte op zijn eerste acht holes vier birdies waartussen hij een keer in de fout ging. Op de tweede parcourshelft volgde er nog een bogey en een birdie wat zich vertaalde in een ronde van drie onder par. Met zijn totaalscore van 276 slagen telde de 29-jarige Antwerpenaar zeven slagen meer dan de Australiër Lucas Herbert, die vrijwel van start tot finish de leiding had en uiteindelijk drie slagen beter was dan de Zweed Rikard Karlberg.

Nicolas Colsaerts leverde een scorekaart af van 71 slagen op de slotdag. Met een eagle, twee birdies en drie bogeys maakte hij nog zes plaatsen winst en sloot hij het toernooi af op een gedeelde 51e stek.