Noa Lang moet Dossinkazerne bezoeken, of hij is 2 matchen geschorst

De verdediging vroeg geen effectieve veroordeling uit te spreken, omdat Lang dan de stempel van racist of antisemiet zou krijgen, wat buiten proportie is.

Noa Lang herhaalde op de zitting nog eens dat hij zonder nadenken heeft meegezongen met een lied dat hij niet kende en dat hij geen kwaad in zin had. Hij merkte op dat hij een Joodse vriendin heeft en een donkere vader van Surinaamse afkomst.

Maar niet voor het bondsparket. Dat bracht de zaak eind mei voor de Disciplinaire Raad, omdat het reglement met betrekking tot racisme en discriminatie overtreden was volgens het parket. Op 25 juni was er een zitting met Lang en Club-raadsman Thomas Delameilleure. Het bondsparket werd vertegenwoordigd door Ebe Verhaegen.

Lang kwam onder vuur te liggen voor de racistische connotaties van het gezang, maar reageerde zelf dat racisme hem welbekend is en dat hij niemand wou beledigen. Voor hem was de zaak daarmee afgesloten.

Alternatieve sanctie

Het bondsparket stelde een alternatieve sanctie voor: een geleid bezoek aan de Dossinkazerne in Mechelen, dat museum gaat in op de vervolging van Joden en zigeuners in België, maar behandelt ook massageweld. Als dit bezoek niet voor 1 oktober zou plaatsvinden, zou een schorsing van 2 effectieve matchen in werking treden.



De Disciplinaire Raad oordeelde dat Lang niet gehandeld heeft vanuit racistisch of discriminerend oogmerk, maar volgde het bondsparket. Lang moet de Dossinkazerne voor 1 oktober bezoeken of er volgt een schorsing van 2 duels.