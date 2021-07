Moeskroen krijgt transferverbod: "Financieel conflict met Lille"

"De licentiecommissie heeft de club laten weten dat het verboden is om tijdens de zomermercato transfers te doen. De reden voor deze beslissing? Het huidige financiële conflict tussen Royal Excel Moeskroen en LOSC", aldus de club, waar Mbo Mpenza nu sportief directeur is. Enzo Scifo is er trainer, met Emile Mpenza als assistent.



Vorig jaar hadden LOSC Lille en Moeskroen een partnerschap gesloten, waarbij de Franse club fondsen zou aanbrengen om de contracten van geleende spelers te betalen. Het vertrek van Gérard Lopez bij Rijsel bemoeilijkte de zaken.

"Het bestuur van de club benadrukt het feit dat dit verbod slechts tijdelijk is. De komende dagen zal het financieel geschil tussen Excel en LOSC geregeld zijn, wat de directie van Moeskroen zal toelaten verschillende dossiers af te ronden die al op tafel liggen", klinkt het nog.