Villa Sporza: "De Rode Duivels spelen blessures van De Bruyne/Hazard goed uit"

De huiskamer van Villa Sporza is fan van Grealish

De "It's coming home"-droom leeft nog steeds in Engeland. De Three Lions wonnen gisteren met 2-0 in de klepper tegen Duitsland en zetten zo hun EK-titeldroom kracht bij. In die wedstrijd was er een glansrol weggelegd voor invaller Jack Grealish.

"Pickford is de reden dat ze het niet gaan halen"

Vidarsson daarentegen is scherp voor het Engelse sluitstuk van Everton. "Ik denk nog steeds dat hij de reden is dat Engeland het niet gaat halen. Ik irriteer mij ook enorm aan zijn gedrag. Na elke bal die hij pakt, moet en zal hij op iemand roepen, of het nu een supporter of een speler is."

Over de kwaliteiten van Jordan Pickford heerst er minder eensgezindheid. De doelman van Engeland staat vaak ter discussie in Engeland. Toch brak Frank Boeckx een lans voor hem."Pickford is een heel complete keeper die een goed EK aan het spelen is."

"De Rode Duivels spelen blessures goed uit"

"Als tegenstander is het momenteel heel moeilijk om je correct voor te bereiden op de wedstrijd. Als ze wel kunnen spelen en de tegenstander weet dat niet op voorhand, is dat een extra troef."

Het is momenteel (achter het net) vissen naar nieuwtjes over de blessures van Kevin De Bruyne en Eden Hazard. Die tactiek kan Vidarsson wel bekoren. "Ze zijn de blessures van Eden Hazard en Kevin De Bruyne heel goed aan het uitspelen."

Er is vertrouwen, respect en een goede wisselwerking aanwezig in de groep

De Rode Duivels gaan hun laatste training voor het duel tegen Italië ook niet in München afwerken, wel in Tubeke. Ook daar zit tactiek in verscholen, denkt Vidarsson. "In zo'n stadion ben je niet zeker wie er aan het meekijken is, in Tubeke heb je wel controle."



Karl Vannieuwkereke merkt ook op dat er - vanuit het kamp van de Duivels - bitter weinig nieuws doorgespeeld wordt. "Dat geeft wel aan dat Martinez de groep goed in de hand heeft. Er is vertrouwen, respect en een goede wisselwerking aanwezig in deze groep", aldus Van der Elst.